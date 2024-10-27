Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах

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Лидер партии «Единство – Национальное движение» Григорий Вашадзе в эфире телеканала «Формула» заявил, что оппозиционные партии в Грузии победили на парламентских выборах.
«Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое – это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил политик.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.
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Александр Климов