Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах

Страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление распространили главы минфинов и управляющих центральными банками «Большой семерки» после совместного заседания. Также отмечается, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.