Правящая партия Грузии наюрала прелварительно более половины голосов

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Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,1% голосов на парламентских выборах после пересчета данных с более чем 40% процентов избирательных участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.
Отмечается, что Грузинская мечта» набрала более 364 тысяч голосов после пересчета данных с 1 249 избирательных участков, что составляет 40,1% избирательных участков. Кроме того, в законодательный орган прошли основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.
Это «Единство – Национальное движение» (9,9%), «Коалиция за перемены» (9,3%), «Сильная Грузия» (7,6%) и «За Грузию» (6,4%).
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.
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Это «Единство – Национальное движение» (9,9%), «Коалиция за перемены» (9,3%), «Сильная Грузия» (7,6%) и «За Грузию» (6,4%).
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.
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Александр Климов