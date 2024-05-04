Глава МИД Венгрии раскритиковал высказывания Макрона об отправке войск Киеву

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск на Украине. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Сийярто заявил об этом в интервью французскому телеканалу LCI.
«Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», – сказал глава МИД.
Он подчеркнул, что эскалация очень опасна и что венгры не хотят третьей мировой войны. Министр иностранных дел также призвал западные державы урегулировать конфликт путем прекращения огня и начать мирные переговоры.
2 мая президент Макрон заявил, что Франция по-прежнему согласна направить войска на Украину. Он также подтвердил свое намерение продолжать оказывать Киеву поддержку оружием. В то же время глава государства подчеркнул, что Франция должна держать все свои военные планы в секрете, чтобы сохранить свой авторитет.
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Александр Климов