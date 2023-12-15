Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за разногласий по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где главы стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации. Об этом пишет Politico.
В материале издания пишут, что примерно спустя 3 часа после дискуссий, зашедших в тупик, канцлер Германии предложил венгерскому премьер-министру отлучиться за кофе.
«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — цитирует издание Шольца.
Ранее сообщалось, что Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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