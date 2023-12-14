WP: Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины

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Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед саммитом стран ЕС были связаны с дискуссиями о финансировании Киева в США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
«Орбан, похоже, воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины», — цитирует издание слова замдиректора Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Алиссы де Карбоннель.
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Диана Аванесян