Венгрия не одобрила начало переговором о членству Украины в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и оказывается в этом принимать участие.
«Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», - написал Орбан в своей соцсети.
По информации The Guardian, Орбан демонстративно покинул зал, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины.
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Элина Позднякова