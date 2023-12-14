Венгрия не одобрила начало переговором о членству Украины в ЕС

Глава СНБО Украины Алексей Данилов разозлился на ведущего YouTube-канала Radio NV за то, что тот задал ему вопрос о провале украинского контрнаступления.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, в жизни такого не бывает», — заявил Данилов.

Он отметил, что ведение боевых действий дается украинским военным очень сложно, ввиду того, что российская армия значительно превосходит ВСУ почти по всем параметрам.Данилов подчеркнул, что планы есть у тех, «кто собирает лайки» в интернете.