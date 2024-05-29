Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза

Фото: istockphoto/rarrarorro
Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ и Белоруссии провалилась. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе визита в Белоруссию по итогам диалога со своим коллегой Сергеем Алейником.
«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась. Это не политическое заявление, это факт», – сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии считает, что политика ограничительных мер нанесла существенный ущерб экономике Европы, и, если бы ситуация зависела от Будапешта, санкций бы больше не было.
Политик добавил, что венгерская сторона не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, способных ограничить сотрудничество Венгрии с Белоруссией и Россией, а также вредящих национальной экономике.
По словам Сийярто, урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическим путем.
Читайте также:
Венгрия никогда не отправит своих граждан «на чужую войну», заявил Орбан
Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Венгрия назвала последствия «военного психоза» ЕС
Никита Кротов