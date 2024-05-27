Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что одним из важных пунктов сегодняшних дебатов был 14-й пакет санкций. По его словам, он полностью противоречит экономическим интересам страны и может поставить под угрозу энергоснабжения Венгрии.
Он отметил, что Венгрия считает провальной санкционную политику Брюсселя, а также выступает против использования подобных карательных мер.
Ранее в ЕС утвердили новый режим санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — заявил министр.
Он отметил, что Венгрия считает провальной санкционную политику Брюсселя, а также выступает против использования подобных карательных мер.
Ранее в ЕС утвердили новый режим санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова