Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последствия «военного психоза» Европейского Союза в интервью YouTube-каналу Patrióta.
По его мнению, нынешний процесс через годы может стать началом третьей мировой войны.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может разразиться в течение 5 месяцев, оставшихся до выборов в стране. В своем обращении к сторонникам в Миннесоте политик подчеркнул, что мощь современного оружия пугает.
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«Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», – отметил политик.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может разразиться в течение 5 месяцев, оставшихся до выборов в стране. В своем обращении к сторонникам в Миннесоте политик подчеркнул, что мощь современного оружия пугает.
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Александр Климов