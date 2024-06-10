В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы

Фото: iStock/Chalabala
Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил РФ в сорванной попытке поджога автобусов в Праге.
Сообщение передает Reuters.
Также, по сведениям агентства JV Press, в ночь со среды на четверг полиция Праги задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки. Он пытался поджечь их в автобусном гараже с помощью горючего. Два дня назад злоумышленника арестовали, его обвинили в терроризме.
Фиала уверен, несостоявшийся поджог — элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Чехии.
Ранее в Южной Корее заподозрили специалистов из России в разработке спутников-шпионов для КНДР.
Читайте также:
Картаполов: F-16 станут законной целью для ВС РФ при участии в боевых вылетах
Чехия объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова
Правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику
Также, по сведениям агентства JV Press, в ночь со среды на четверг полиция Праги задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки. Он пытался поджечь их в автобусном гараже с помощью горючего. Два дня назад злоумышленника арестовали, его обвинили в терроризме.
Фиала уверен, несостоявшийся поджог — элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Чехии.
Ранее в Южной Корее заподозрили специалистов из России в разработке спутников-шпионов для КНДР.
Читайте также:
Картаполов: F-16 станут законной целью для ВС РФ при участии в боевых вылетах
Чехия объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова
Правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику
Алёна Самарева