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В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы

Премьер Чехии: РФ финансировала сорванный поджог автобусов в Праге
10 июня 2024, 20:39
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил РФ в сорванной попытке поджога автобусов в Праге.
Сообщение передает Reuters.

Также, по сведениям агентства JV Press, в ночь со среды на четверг полиция Праги задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки. Он пытался поджечь их в автобусном гараже с помощью горючего. Два дня назад злоумышленника арестовали, его обвинили в терроризме.



Фиала уверен, несостоявшийся поджог — элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Чехии.

Ранее в Южной Корее заподозрили специалистов из России в разработке спутников-шпионов для КНДР.

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#чехия
#автобусы
#поджог
#россия
Президент России обсудил Украину с лидером Бразилии
Путин обсудил Украину с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону
10 июня 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону, обсудив и конфликт на Украине.
Заявление появилось в официальном Telegram-канале Кремля. Путин пояснил предвыборные подходы России в связи с конференцией в Швейцарии.

В свою очередь, президент Бразилии сообщил об усилиях по созданию условий для переговоров, которые устраивали бы и Россию, и Украину.

В конце мая главы МИД КНР Ван И и советник лидера Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине. По их мнению, она должна устраивать как Киев, так и Москву. Документ с призывом стал первым по спецоперации, подписанным КНР.

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#россия
#бразилия
#украина
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В Польше заявили, что к взрыву на заводе Mesko не причастны внешние силы
Дональд Туск: Внешние силы не причастны к взрыву на заводе Mesko в Польше
10 июня 2024, 20:11

Фото РИАНовости/Алексей Витвицкий

Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — цитирует РИА Новости слова польского политика.

В понедельник, 10 июня, на заводе Mesko произошел взрыв, есть пострадавшие. Одного человека не удалось спасти. В результате взрыва произошел пожар, его потушили.

Известно, что оружейный завод в 2022 году заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных ЗРК для Киева. Компания также сообщала о запуске совместного с Украиной производства боеприпасов для танков.

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Минобороны Финляндии: российский самолёт нарушил воздушного пространство страны
10 июня 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Российский самолёт нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом заявили в министерстве обороны северного соседа России.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Минобороны Страны Суоми, инцидент произошёл над акваторией Финского залива утром 10 июня. Самолёт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в двух с половиной километрах от границы.

Ранее в понедельник, 10 июня, министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах полёта их сопровождали истребители иностранных государств.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его ведомство со всей серьёзностью относится к подозрению в нарушении территориальных границ страны. Он также добавил, что расследование возможного нарушения границы российским самолётом было начато немедленно.

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#финляндия
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Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана
10 июня 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Belyay

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.
По его словам, представители Чеченской республики, Татарстана и других российских регионов предложили реализовывать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари также добавил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также в ходе переговоров с представителями Дагестана.

Ранее министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из перечня террористических организаций.

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#пмэф
#рф
#афганистан
#мигранты
#переговоры
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Ушёл из жизни замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
10 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/inga

Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва», журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.
«Скончался заместитель главного редактора Агентства «Москва» Александр Малютин. Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в сообщении.

Малютин родился в Новочеркасске 4 февраля 1964 года. В Ленинграде он окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее и Военную академию тыла и транспорта.

В 1992 году он устроился на работу в газету «Коммерсантъ», где проработал семь лет. После он был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.ru» и главным редактором газеты «Известия».

В Агентстве «Москва» Малютин работал с 2014 года: со дня его основания.

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#москва
#мид
#мид рф
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США и Польша создадут группу по противодействию РФ
Штаты и Польша создадут группу по противодействию РФ и для помощи Украине
10 июня 2024, 18:28

Фото: iStock/Stadtratte

США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине, пишет телеканал ABC News.
По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.

Польша якобы очень часто становится предметом подобных кампаний со стороны РФ, поэтому Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.

В середине мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на кампанию против РФ «StopRussiaNow».

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#сша
#россия
#украина
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Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики
10 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/nicoletaionescu

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что результаты выборов в Европарламент демонстрирует крах русофобской политики Европы.
«Выборы, которые прошли в Европе, — это крах всей русофобской политики, которая все эти годы насаждалась в умы гражданского общества. Все понимали, что их обманывают, что сегодня Шольц, Макрон и все остальные являются марионетками англосаксов, что сегодня США делают из них какую-то колонию», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

Он сравнил политику лидеров западных стран с разрушающимся карточным домиком.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.

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#выборы
#итоги
#парламент
#шольц
#европа
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Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ
10 июня 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинский кабинет министров согласовал принудительное изъятие активов Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Такое решение было принято по предложению Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В заявлении заместителя главы АРМА Павла Великореченина, опубликованном на официальном сайте ведомства, сказано, что такое решение позволит принудительно изъять объект права собственности РФ и её резидентов, а также 100% уставного капитала ООО «Энергия и газ Украины». Как писали в АРМА, до наложения на него ареста, Одесский нефтеперерабатывающий завод принадлежал «пророссийскому бизнесмену».

Ранее по поручению украинского президента Владимира Зеленского правительство страны совместно с АРМА разработали «дорожную карту» по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного НПЗ.

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«Врут собаки»: Картаполов высказался о причастности США к сбитию российского самолёта А-50
Картаполов: США врут, когда говорят, что А-50 был сбит из Patriot
10 июня 2024, 18:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов опроверг прозвучавшие в США заявления об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 системой Patriot. Об этом сообщает RTVI.
«Да врут, собаки, безбожно врут. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил Андрей Картаполов.
В понедельник, 10 июня, американский офицер ПВО Розанна Клементе на профильном форуме Fire Symposium заявила, что российский ДРЛО А50 был сбит из ЗРК Patriot над территорией России 14 января 2024 года. По её словам, для уничтожения российского самолета, являющегося элементом ядерной триады ВС РФ, использовалась специальная засадная тактика. Батарею вытащили на передний край и сбили А50 на максимально возможной дальности.

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#самолет
#собаки
#вс рф
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