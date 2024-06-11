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Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

11 июня 2024, 09:39
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Как указано в сообщении министерства обороны РФ, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.



Кроме того, авиация отрабатывала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и групповые вылеты в назначенные районы патрулирования.

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#россия
#белоруссия
#ядерное оружие
#ракета
Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм
11 июня 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии. Об этом говорится в докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год, пишет РИА Новости.
«Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма», — заявила она.

По ее словам, в последнее время мир охватила «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приобрела еще более агрессивные формы. Она указала на случаи, которые не вызвали осуждения со стороны международного сообщества, отметив среди прочего действия МОК.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад. Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.

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#мир
#минобороны
#мок
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МИД объяснил причину приостановки работы с договором о сотрудничестве с Ираном
МИД: Подготовка договора о сотрудничестве с Ираном приостановлена из-за проблем
11 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран. Процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов. Он также добавил, что это решение руководства двух стран никогда не утрачивало силы и работа над документом обязательно будет завершена. Затем лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания, сказал дипломат.

О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024 года иранская сторона предложила внести некоторые правки в документ.

19 мая вертолёт с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту также находился глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахиан и ещё семь человек. Все они погибли.

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#мид
#дипломат
#рф
#шос
#иран
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Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР
11 июня 2024, 08:35

Фото: istockphoto/ffikretow

В воскресенье, 9 июня, около 20 солдат армии КНДР несколько нарушили демаркационную линию с Южной Кореей. Южнокорейские военные сделали в их сторону несколько предупредительных выстрелов.
Услышав выстрелы и сигналы радиопередачи, солдаты Северной Кореи, предположительно, случайно незначительно нарушившие границу, вернулись на свою сторону. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

«После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию», — заявил представитель ОКНШ.

Инцидент произошёл за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции на границе в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Отмечается, что отношения между странами в последнее время значительно ухудшились, стороны выступают с взаимными обвинениями.

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#инцидент
#отношения
#южная корея
#солдаты
#кндр
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США направили ВМС для слежки за российскими кораблями
CBS: США направили ВМС для слежки за следующими в порт Гаваны кораблями РФ
11 июня 2024, 03:55

Фото: istock / Roman Zaika

Соединенные Штаты направили военно-морские силы (ВМС) для слежки за группой кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которая направляется в порт Гаваны. Об этом проинформировал телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников.
Как утверждают источники, Вашингтон не рассматривает предстоящий визит российских морских судов в кубинский порт как угрозу, но «американские корабли были направлены для слежки за русскими».

За подводной лодкой «Казань» России в составе флотилии Штатов направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Наблюдать за остальными участниками российского отряда будут еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.

До этого МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.

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«Кот в мешке»: Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Небензя: у России есть вопросы к резолюции США по сделке о перемирии в Газе
11 июня 2024, 03:23

Фото: istock / Nidal Alwaheidi

Положения резолюции США о перемирии между Израилем и движением ХАМАС могут быть реализованы только на бумаге. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
«Мы всегда с позитивом относимся к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны. В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции», — заявил Небензя.
Совбез приветствует «некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны», отметил постпред. Он отметил, что по сути, предлагается «кот в мешке».

Напомним, РФ воздержалась от голосования по американскому проекту перемирия в анклаве.

Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных ЦАХАЛ) из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

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#сша
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#рф
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Пограничникам в Калифорнии приказали депортировать российских мигрантов
NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и нескольких стран СССР
11 июня 2024, 03:06

Фото: istock / Stadtratte

Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти стран бывшего СССР. Планы американского правительства раскрыло издание New York Post, ссылаясь на внутренний документ.
Речь идет о гражданах РФ, Киргизии, Грузии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Их необходимо депортировать сразу после задержания.

Действие меморандума распространяется на участок границы в районе Сан-Диего, на который приходится большинство незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В прошло финансовом году, завершившимся в сентябре, граждан России среди них было 43 тысячи, что является рекордом.

Ранее президент США Джо Байден ввел временный запрет на получение политубежища в Штатах для мигрантов, которые незаконно пересылки границу с Мексикой. Данная мера будет действовать только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.

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Стало известно о попытках ЕС продлить соглашение о транзите газа из России
Bloomberg: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в следующем году
11 июня 2024, 01:57

Фото: istock / Yakobchuk

Чиновники Евросоюза и европейские чиновники обсуждают с Киевом методы продолжения поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в 2025 году. Об этом стало известно Bloomberg от неназванных источников.
По данным источников, представители правительства ЕС и компании сейчас ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как осуществить подачу газа в следующем году. Собеседники издания отмечают, что один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы компании Евросоюза покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы.

В материале подчеркивается, что такая договоренность «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что ЕС считает его одним из факторов, которые удерживают украинскую экономику на плаву.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#переговоры
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Россия лишила аккредитации журналистку из Австрии
МИД: Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии
11 июня 2024, 01:02

Фото: istock / Teka77

МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД.
«30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова, после чего он был проинформирован о прекращении регистрации с предписанием покинуть страну в течение двух недель», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что в Австрии не стали называть причины своего решения. МИД отметил, что принял ответные меры в отношении журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. Известно, что учредитель ORF — Австрия.

Ранее глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Совбез ООН принял план США по прекращению огня в Газе
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
11 июня 2024, 00:05

Фото: istock / travelview

Совбез ООН проголосовал за проект резолюции США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом информирует ТАСС.
За проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из городов и сёл Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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