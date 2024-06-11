Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

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Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Как указано в сообщении министерства обороны РФ, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.
Кроме того, авиация отрабатывала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и групповые вылеты в назначенные районы патрулирования.
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В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.
Кроме того, авиация отрабатывала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и групповые вылеты в назначенные районы патрулирования.
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Александр Бойцов