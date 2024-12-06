Глава минфина Абхазии заявил о нехватке денег после приостановки помощи из РФ

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Абхазии не хватает денег, чтобы платить зарплаты бюджетникам после остановки финансовой помощи из России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минфина республики Владимир Делба, его слова приводит Sputnik.
Делба пояснил, что все бюджетные деньги уходят на оплату поступающего из России электричества, а на зарплаты уже средств не остается. Отмечается, что деньги перестали платить даже силовикам.
Напомним, Россия с 1 сентября временно приостановила финансовую поддержку Абхазии после невыполнения страной своих обязательств.
Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.
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Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
Напомним, Россия с 1 сентября временно приостановила финансовую поддержку Абхазии после невыполнения страной своих обязательств.
Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.
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Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
Элина Позднякова