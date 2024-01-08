Кулеба заявил об отсутствии у Украины плана «Б», если ЕС не предоставит финпомощь

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У Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли у Украины запасной план на тот случай, если она не получит денег от союзников.
«У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал», - заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что, если помощь от стран Евросоюза задержится, Минфин Украины будет вынужден продемонстрировать мастерство управления. Кроме того, Кулеба совершенно уверен в том, что Украина получит замороженные российские активы, которых будет достаточно для восстановления страны.
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