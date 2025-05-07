Трамп заявил, что пора принимать решения по конфликту на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.
«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — прокомментировал республиканец в Белом доме.
При этом политик не пояснил, что имеется в виду под не радующими решениями, и кто их примет.
В своей предвыборной кампании Трамп обещал, что завершит украинский конфликт «за сутки», затем он начал сдвигать сроки, а после заявил, что «не называл конкретную дату».
Эксперты и политики не раз отмечали, что у Вашингтона нет рычагов давления на Россию, и в конфликте участвует много стран, поэтому в одиночку американская сторона ничего решить не сможет.
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