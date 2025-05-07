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Трамп заявил, что пора принимать решения по конфликту на Украине

Трамп: пора принимать решения по урегулированию кризиса на Украине
Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.
«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — прокомментировал республиканец в Белом доме.

При этом политик не пояснил, что имеется в виду под не радующими решениями, и кто их примет.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал, что завершит украинский конфликт «за сутки», затем он начал сдвигать сроки, а после заявил, что «не называл конкретную дату».

Эксперты и политики не раз отмечали, что у Вашингтона нет рычагов давления на Россию, и в конфликте участвует много стран, поэтому в одиночку американская сторона ничего решить не сможет.

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В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничениям в работе связи в Москве
Песков призвал отнестись с пониманием к возможным ограничениям в работе связи
07 мая 2025, 21:49

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал россиян с пониманием отнестись к возможным ограничениям связи в Москве, чтобы 80-летие Победы в Великой Отечественной войне прошло должным образом.
«Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что власть должна учесть опасное соседство. К ограничениям мобильного интернета нужно быть готовыми до 10 мая включительно, резюмировал Песков.

Накануне москвичей оповестили о возможных ограничениях мобильного интернета для обеспечения безопасности торжественных мероприятий к 80-летию Победы.

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Два предприятия в Курской области получили повреждения после атаки ВСУ
В Курской области пострадала птицефабрика и сахарный завод после атаки ВСУ
07 мая 2025, 21:31

Фото: istockphoto/N-sky

Бройлерный цех птицефабрики и автотранспортный цех сахарного завода пострадали после атаки ВСУ в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Удар пришёлся по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» — в результате повреждена крыша, выбиты окна, посечён фасад», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что повреждены машины сотрудников и экскаватор. Удар по птицефабрике произошел накануне, написал глава региона.

«Повреждён бройлерный цех птицефабрики АО «Черкизово» в деревне Бекетово Горшеченского района», — отметил Хинштейн.
Он резюмировал, что в обоих случаях никто не пострадал, призвав граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

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Фицо заявил, что Эстония пытается сорвать его полет в Москву на День Победы
Фицо заявил, что Эстония не дала пролететь его спецборту в Россию
07 мая 2025, 21:14

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Эстония пытается сорвать визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы. Об этом политик написал в соцсетях. Он уточнил, что его спецборту не дали пролететь в Россию.
«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — заявил Фицо.
Премьер добавил, что эстонская сторона отказала, несмотря на имеющееся разрешение на использование воздушного пространства республики.

Политик подчеркнул, что он не успевает на запланированные 8 мая вечерние мероприятия в столицу. Сейчас идет поиск альтернативных маршрутов, резюмировал премьер.

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В Нижегородской области около частных домов упал дрон
Никитин: в Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
07 мая 2025, 20:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дрон упал около частных домов в Нижегородской области. Как уточнил губернатор Глеб Никитин, имеются незначительные повреждения.
«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества», — сказано в публикации чиновника.

Никитин добавил, что местные власти осматривают место происшествия.

По информации Минобороны России, за сутки ВСУ выпустили по российским территориям 524 дрона. По мнению военкоров, ситуация с атаками украинских дронов будет ухудшаться.

Боевики ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Российское руководство отмечало террористические методы киевского режима.

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#мир
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#украина
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#сво
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ВСУ ударили по Донецку кассетной ракетой HIMARS
Боевики ВСУ ударили по Петровскому району Донецка кассетной ракетой HIMARS
07 мая 2025, 20:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Кассетной ракетой HIMARS по Петровскому району Донецка ударили боевики ВСУ. Об этом журналистов проинформировал начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по документированию преступлений ВСУ Сергей Переверзев.
«На месте происшествия (…) обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня «Хаймерс», ракета кассетного типа», — прокомментировал он.

Переверзев добавил, что есть пострадавшие, на дороге сгорела одна гражданская машина при попадании суббоеприпаса. Все необходимые данные сейчас уточняют, заключил Переверзев.

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