Глава Минфина США Бессент: Вашингтон может усилить санкционное давление на РФ

Фото: iStock/designer491

Американские власти готовы усилить санкционное давление на Россию после встречи президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил глава Минфина страны Скотт Бессент.



В своем интервью для агентства Bloomberg Бессент допустил такую возможность в том случае, если переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут неудачно. В зависимости от результатов встречи американские власти могут или «ужесточить», или «смягчить» санкции.

К тому же Бессент призвал европейские страны присоединиться к санкционной политике США и быть готовыми к введению тарифов против Китая.

Иван Мусатов

