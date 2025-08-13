Глава Минфина США Бессент: Вашингтон может усилить санкционное давление на РФ

13 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/designer491

Американские власти готовы усилить санкционное давление на Россию после встречи президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил глава Минфина страны Скотт Бессент.