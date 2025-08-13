Глава Минфина США Бессент: Вашингтон может усилить санкционное давление на РФ
Американские власти готовы усилить санкционное давление на Россию после встречи президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил глава Минфина страны Скотт Бессент.
В своем интервью для агентства Bloomberg Бессент допустил такую возможность в том случае, если переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут неудачно. В зависимости от результатов встречи американские власти могут или «ужесточить», или «смягчить» санкции.
К тому же Бессент призвал европейские страны присоединиться к санкционной политике США и быть готовыми к введению тарифов против Китая.
