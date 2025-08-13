Макрон раскрыл главную цель Трампа на предстоящей встрече с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер США Дональд Трамп в предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным ставит целью добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Также Макрон добавил, что любые территориальные вопросы должны решаться исключительно с участием Украины.
13 августа состоялась видеоконференция с участием Трампа и лидеров европейских стран. Владимир Зеленский специально прилетел в Германию, чтобы лично присутствовать во время онлайн-встречи европейцев с американским лидером.
По данным источников, звонок проходил в условиях строжайшей секретности из-за опасений возможной прослушки со стороны «российских шпионов».
