Макрон раскрыл главную цель Трампа на предстоящей встрече с Путиным

Макрон: Трамп на встрече с Путиным намерен добиться прекращения огня на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер США Дональд Трамп в предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным ставит целью добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.



Также Макрон добавил, что любые территориальные вопросы должны решаться исключительно с участием Украины.

13 августа состоялась видеоконференция с участием Трампа и лидеров европейских стран. Владимир Зеленский специально прилетел в Германию, чтобы лично присутствовать во время онлайн-встречи европейцев с американским лидером.

По данным источников, звонок проходил в условиях строжайшей секретности из-за опасений возможной прослушки со стороны «российских шпионов».

