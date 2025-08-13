Макрон раскрыл главную цель Трампа на предстоящей встрече с Путиным

13 августа 2025, 18:25

Макрон: Трамп на встрече с Путиным намерен добиться прекращения огня на Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер США Дональд Трамп в предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным ставит целью добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.