Мерц: Украина готова перейти к переговорам по территориальным вопросам
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевские власти готовы перейти к переговорам по территориальным вопросам с Россией. Об этом глава ФРГ на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По словам Мерца, Украина готова перейти к переговорам по территориальным вопросам, при этом отправной точкой должна стать так называемая «линия соприкосновения». При этом канцлер отказался обсуждать юридическое признание территорий, которые контролирует РФ.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет секретные переговоры с Владимиром Зеленским и западными партнерами Украины. Для этого в Германии выделили специальную комнату без окон и возможности прослушки.
Читайте также: