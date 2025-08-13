США ищут место для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели

13 августа 2025, 18:12

Фото: iStock/YayaErnst

США ищут место для трехсторонней встречи своего президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.





Такую информацию сообщили телеканалу два источника, которые знакомы с переговорами. По их данным, Штаты уже начали искать место для трехсторонней встречи Трампа с Путиным и Зеленским.





«США работают над места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», — передает телеканал.