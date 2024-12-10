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Трамп сообщил, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир с Россией: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Что об этом известно расскажет «Радио 1».

Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир с Россией


«Зеленский хочет заключить мир… Это что-то новое… Он хочет прекращения огня… Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — сказал Трамп после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.


Однако Трамп уточнил, что не обсуждал с Зеленским детали возможного прекращения огня, но добавил, что уже начал разрабатывать план для завершения конфликтной ситуации.

Президент США ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотят заключить мирное соглашение. Трамп также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Москвой и Киевом.

В ответ на эти заявления, в Кремле сообщили, что внимательно изучили призыв Трампа.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле"», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский, комментируя заявления Трампа о том, что украинские власти готовы к прекращению огня, опроверг эту информацию, заявив, что Украина не намерена останавливать боевые действия.

Как и когда может закончиться конфликт на Украине


Ранее Зеленский заявлял, что конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года.

Кроме того, он говорил Трампу о том, что на Украине хотят мира, но, по его мнению, для этого нужно принудить к миру Россию. Чтобы это сделать, Украине нужно больше оружия, дальнобойных ракет и гарантии безопасности от НАТО.

При каких условиях может закончиться конфликт на Украине


В Кремле не раз подчеркивали, что военная операция завершится только после выполнения всех целей, поставленных Москвой.

В середине июня президент Российской Федерации Владимир Путин изложил свои условия для начала мирных переговоров. Он заявил, что диалог возможен только после того, как украинские войска покинут новые российские территории, а их статус, включая Крым и Севастополь, будет официально закреплен в международных соглашениях.

Кроме того, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО.

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#трамп
В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией
Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ
10 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».
Согласно мнению депутата, Абхазия не уважает и собственные подписанные договоренности. По словам парламентария, у России нет оснований рассчитывать на верность Абхазии, учитывая поведение властей и оппозиции республики. Затулин призвал перестать спекулировать на отношениях с Москвой.

Напомним, еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Как сообщал Бганба, значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

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#соглашение
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#абхазия
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Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней взаимовыгодной традицией
10 декабря 2024, 16:12

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Об этом информирует телеканал France 2.
Меркель назвала условия, при которых Берлин получал топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.

По словам экс-канцела, это является ошибкой.

Напомним, в конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Соединенных Штатов Америки.

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#газ
#протесты
#северный поток
#германия
#россия
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Стало известно, чем сейчас занимаются США в Сирии
WP: разведчики США и Пентагон разыскивают потенциальных партнеров в Сирии
10 декабря 2024, 15:53

Фото: istockphoto/icholakov

Потенциальных партнеров в Сирии разыскивают американский Пентагон, а также разведчики США. Об этом сообщают обозреватели газеты The Washington Post (WP), ссылаясь на источник.
По данным журналистов, Минобороны США принимает участие в коллективной работе с разведкой, чтобы оценить различные группировки в республике и понять, где потенциальные партнеры.

Перед этим сообщалось, что временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир. Новоиспеченный руководитель пояснил, что пробудет в должности до весны грядущего года. Аль-Башир считает, что тогда в республике может закончиться переходный период.

До этого Аль-Башир занимал должность премьера в «правительстве национального спасения».

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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#мир
#сша
#сирия
#война
#новости
#конфликт
#пентагон
#разведка
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Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Аль-Башир объявил о назначении главой временного правительства Сирии
10 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025 года, когда в Сирии может завершиться переходный период.

Аль-Башир является инженером и выпускником юридического факультета. В последнее время он был премьер-министром в так называемом, «правительстве национального спасения» в Идлибе.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#сирия
#глава
#правительство
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Перед резиденцией Зурабишвили поставили поезд
Президент Грузии Зурабишвили сообщила о поезде перед её дворцом
10 декабря 2024, 14:56

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию поезда перед дворцом Орбелиани, являющимся резиденцией главы государства.
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала президент на своей странице в соцсети.
Как пишет РИА Новости, поезд, о котором рассказала Зурабишвили, вероятно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями.

Президентские выборы в Грузии состоятся 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, а это значит, что она должна будет покинуть резиденцию президента. Однако Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

Напомним, что сейчас в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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#выборы
#соцсети
#президент
#грузия
#саломе зурабишвили
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ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска
10 декабря 2024, 13:09

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о продвижении военнослужащих к окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет RT, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — сказано в публикации.
Военные добавили, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне.

Перед этим стало известно, что российские военные ушли с баз в Манбидже и Кобани на севере страны. Как уточнили авторы The Washington Post (WP), это произошло до падения старого режима в Сирии. Базы в указанных точках занимали США до 2019 года.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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#мир
#израиль
#сирия
#война
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#новости
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Кремль раскрыл, от кого поступает больше всего обращений к Путину
Песков: большая часть обращений к прямой линии с Путиным поступает от женщин
10 декабря 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «‎Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, уже был составлен рейтинг десяти ключевых проблем, волнующих россиян.

«Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается», — добавил он.

Песков подчеркнул, что сбор обращений осуществляется через различные каналы. По его словам, в этом процессе задействованы специалисты, работающие круглосуточно. Также к работе привлечены волонтеры Народного фронта, а инфраструктуру обеспечивает компания «Ростелеком».

В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

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#путин
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«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии
Лукашенко дал оценку событиям, происходящим в Сирии
10 декабря 2024, 13:04

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрёк в Сирии борьбу основных мировых игроков за власть. События, происходящие в Дамаске, по его словам, должны стать уроком для Белоруссии.
«Там такой замес, что это только начало. <…> В Сирии идёт борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» – цитирует слова Лукашенко информагентство «Балта».
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и представителями оппозиции, в результате которых последние установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Также стало известно, что в Сирии отменили товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#белоруссия
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Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление
Министр обороны Индии Сингх: мы решили сотрудничать с РФ, несмотря на давление
10 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, пишет ТАСС.
По словам министра, Индия всегда будет рядом с Россией. Сингх отметил, что отношения между Москвой и Дели продемонстрировали «замечательную устойчивость» в условиях противодействия различным вызовам.

Он подчеркнул, что в процессе сотрудничества государств появляются новые возможности. Страны успешно контактируют на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС, добавил министр.

Сингх выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного партнерства между Москвой и Дели.

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