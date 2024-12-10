Трамп сообщил, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир с Россией: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Стрингер)
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Что об этом известно расскажет «Радио 1».
Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир с Россией
«Зеленский хочет заключить мир… Это что-то новое… Он хочет прекращения огня… Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — сказал Трамп после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Однако Трамп уточнил, что не обсуждал с Зеленским детали возможного прекращения огня, но добавил, что уже начал разрабатывать план для завершения конфликтной ситуации.
Президент США ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотят заключить мирное соглашение. Трамп также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Москвой и Киевом.
В ответ на эти заявления, в Кремле сообщили, что внимательно изучили призыв Трампа.
«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле"», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский, комментируя заявления Трампа о том, что украинские власти готовы к прекращению огня, опроверг эту информацию, заявив, что Украина не намерена останавливать боевые действия.
Как и когда может закончиться конфликт на Украине
Ранее Зеленский заявлял, что конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года.
Кроме того, он говорил Трампу о том, что на Украине хотят мира, но, по его мнению, для этого нужно принудить к миру Россию. Чтобы это сделать, Украине нужно больше оружия, дальнобойных ракет и гарантии безопасности от НАТО.
При каких условиях может закончиться конфликт на Украине
В Кремле не раз подчеркивали, что военная операция завершится только после выполнения всех целей, поставленных Москвой.
В середине июня президент Российской Федерации Владимир Путин изложил свои условия для начала мирных переговоров. Он заявил, что диалог возможен только после того, как украинские войска покинут новые российские территории, а их статус, включая Крым и Севастополь, будет официально закреплен в международных соглашениях.
Кроме того, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО.
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