Глава Минобороны Британии Шэппс назвал 2024 год переломным для Украины

Фото: istockphoto/nevenmn
Наступивший 2024 год станет определяющим в дальнейшей судьбе Украины. Об это заявил глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
Британский министр обороны также рассказал, что за минувший год на Туманном Альбионе прошли подготовку около 60 тысяч украинских военнослужащих. Он также отметил, что страна работает и над повышением своей собственной обороноспособности. В частности, по словам Шэппса, военный бюджет Великобритании в текущем году впервые в истории превысит 50 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 63 миллиарда долларов США).
Читайте также:
Слуцкий: Фразой о защите Британии Шмыгаль признал внешнее управление Украиной
Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Медведев назвал последствия размещения войск Британии на Украине
Александр Бойцов