Медведев назвал последствия размещения войск Британии на Украине

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Великобритания фактически объявит войну России, если разместит свой официальный воинский контингент на территории Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Медведев в своём сообщении задал вопрос о том, какого было бы британской делегации попасть под обстрел кассетными боеприпасами во время визита в Киев, как это произошло с жителями обстрелянного ВСУ Белгорода. Также политик поинтересовался, какова была бы реакция западной общественности на это.
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Анастасия Чинкова