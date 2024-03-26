Глава Минобороны Британии заявил о возросшем риске применения ядерного оружия

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В последнее время угроза, связанная с риском применения ядерного оружия, заметно возросла. Такое мнение выражено в докладе правительства Великобритании, посвящённом будущему британских средств ядерного сдерживания.
Он также добавил, что нельзя не учитывать тот факт, что «к ядерным державам присоединились новые игроки». В их числе министр назвал КНДР, которая «регулярно бряцает ядерным оружием», и Иран, ограничивающий доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам.На этом фоне Британии следует сохранять свой статус «гордой и ответственной ядерной державы», заключил Шеппс.
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Александр Бойцов