Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европы стоит готовиться к перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня...» — заявил Писториус.
Глава Минобороны отметил, что Европе заблаговременно стоит подготовиться к перемирию стран.
Помимо этого Писториус сказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле в целом не были успешными. По мнению лидера ведомства, Москва якобы не хочет остановки конфликта. При этом он отметил, что в данной теме «необходимо мыслить шире».
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Иван Мусатов