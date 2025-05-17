Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ

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Американские сенаторы активизировали призывы о введении очередных антироссийских санкций после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Сенаторы объясняют свое стремление о введении санкций из-за якобы малого прогресса в переговорах по конфликту. Данный законопроект поддержан 73 из 199 законодателей в сенате США.
Согласно предложению, в отношении России предлагается ввести первичные и вторичные санкции. К тому же они должны коснуться торговых партнеров страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия селки по урегулированию украинского конфликта.
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Согласно предложению, в отношении России предлагается ввести первичные и вторичные санкции. К тому же они должны коснуться торговых партнеров страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия селки по урегулированию украинского конфликта.
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Иван Мусатов