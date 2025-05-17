Zeit: Зеленский боится отказа Трампа от посредничества в переговорах по Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский боится, что американский президент Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах по конфликту на Украине. Об этом пишет Zeit.
«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — говорится в сообщении газеты.
В издании отмечают, что сейчас для Украины все зависит от США. При этом Зеленскому не стоит надеется на своих партнеров в Европе, так как там не делают ничего кроме заявлений. Дальнейшие шаги в урегулировании конфликта зависят только от решений Трампа.
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Иван Мусатов