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На Украине чиновники «теряют сон» в ожидании встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет The Telegraph.
«По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет в своей статье корреспондент газеты Адриен Бломфилд.
Украинские чиновники волнуются по поводу того, что Путин и Трамп в ходе своей встречи могут достигнуть сделки, которую после американский лидер преподнесет киевским властям как свершившейся факт. К тому же Бломфилд отметил, диалог президентов без Владимира Зеленского укрепит статус России как «великой державы».
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Иван Мусатов