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Глава Минобороны Ирана раскрыл причину терактов в России

26 апреля 2024, 23:17
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

В результате поддержки США террористических группировок были допущены теракты в России и Иране, рассказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Астане, сообщает Tasnim.


«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», – заявил Аштияни.

Ранее глава Минобороны Ирана заявил, что отношения между Москвой и Тегераном вышли на новый уровень. В январе было объявлено, что две страны готовятся к подписанию крупного межгосударственного соглашения.

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МИД Турции подтвердил информацию о переносе визита Эрдогана в США
МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен по причине несостыковок в графиках
27 апреля 2024, 00:17

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, передает РИА Новости.
По словам представителя, визит турецкого лидера в США, запланированный на 9 мая, был перенесен на более поздний срок из-за несостыковок в графиках. Диалог на высоком уровне между двумя странами будет продолжен, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.

В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

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В США отказались от ответа на вопрос о победе Украины
В Пентагоне отказались от ответа на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
27 апреля 2024, 00:05

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун отказался отвечать на вопросы журналистов о том, может ли Украина победить в конфликте с Россией. Как сообщает РИА Новости, Браун также отказался отвечать на вопросы о том, что украинская сторона была вынуждена отвести танки Abrams с передовой из-за угрозы российских беспилотников.
«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», – уточнил Браун в ходе пресс-конференции.

Он также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Киев прекратил использование боевых машин Abrams, переданных из США, из-за действий российских беспилотников. Все вопросы Браун переадресовал украинской стороне.

Ранее Россия заявила, что поставленные Киеву танки Abrams не эволционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов.

Также сообщалось, что украинская армия перестала использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

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Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы
Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из России
26 апреля 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Главу Гагаузии Евгению Гуцул вынудили пройти тщательный досмотр в аэропорту Кишнау после прилета из Москвы, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, которые прибыли в молдавскую столицу в составе делегации.

Ранее прокуратура Молдавии сообщила, что материалы уголовного дела главы Гагаузии Евгении Гуцул направили в суд.

До этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал избавиться от присутствующей в стране оппозиции.

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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай
26 апреля 2024, 22:54

Фото: сайт Госдепартамента США

В пятницу завершил трехдневную поездку в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет «КоммерсантЪ», одной из главных задач американской дипломатии было добиться от Пекина отказа от содействия РФ в развитии ее военно-промышленного комплекса.

Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.

После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.

После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.

За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».

В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.

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#сша
#китай
#переговоры
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Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе
Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно
26 апреля 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден 26 апреля признался, что во времена своего обучения в юридической школе он не уделял этому процессу достаточного внимания и «валял дурака».
«Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно», — сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Байден также отметил, что учебники приобрел только к середине первого семестра.

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#байден
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Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне
26 апреля 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Ben185

Английские полицейские задержали 20-летнего гражданина Великобритании Дилана Эрла, связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Он обвиняется в финансировании и организации серии поджогов в интересах России.
Как сообщили в Королевской прокурорской службе (CPS) Великобритании, Эрл предположительно участвовал в деятельности, направленной против предприятий, связанных с Украиной. Уточняется, что он планировал поджог коммерческой недвижимости в Лондоне в марте 2024 года.

Помимо этого, британская прокуратура заявила ещё о пяти подозреваемых по делу о «поджоге при отягчающих обстоятельствах». Также им предъявляются обвинения в «получении материальной выгоды от иностранной разведки». О каких именно предприятиях идёт речь, как и о сфере их деятельности, не сообщается.

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#прокуратура
#поджог
#великобритания
#вагнер
#украина
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В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах
Минфин Бельгии отказал в содействии по указу Путина о заблокированных активах
26 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/macky_ch

Министерство финансов Бельгии отказывается участвовать в процессе обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Анонимный источник подчеркнул, что указы президента России Владимира Путина не обладают юридической силой в Европе.
Он также добавил, что единственную юридическую силу в ЕС имеют европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые не предусматривают обмена.

Позиция Министерства финансов Бельгии имеет особое значение, поскольку это регулятор для депозитария Euroclear, где заблокирована основная часть российских активов.

Ранее депозитарий Clearstream из Люксембурга также отказался сотрудничать в выполнении нескольких российских указов, направленных на разблокировку активов.

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#евро
#санкции
#чехия
#ес
#бельгия
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Офицер Дэвис: США не будут автоматически защищать страны НАТО в случае нападения
26 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский президент Джозеф Байден заявил, что у Штатов не будет выбора, кроме вступления в войну, в случае атаки на союзника по НАТО. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что глава Белого дома неправильно трактует пятую статью устава альянса о коллективном ответе на нападение.
Как пояснил отставной военный в своём YouTube-канале, согласно этой статье, нападение на кого-либо из союзников действительно рассматривается как нападение на всех членов Североатлантического альянса. Однако каждое государство самостоятельно решает, отвечает ли её национальным интересам отправка войск или вооружений в зону военных действий.

Подполковник Дэвис подчеркнул, что пятая статья устава альянса вовсе не предусматривает автоматического вступления в конфликт. США, в частности, в первую очередь будут ориентироваться на свою конституцию. Только Конгресс вправе принять решение, стоит ли объявлять войну или нет, заключил эксперт.

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#государство
#сво
#джозеф байден
#нато
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Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
26 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/delray77

МИД Польши предлагает Западу пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области.
Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы подписчиков соцсети Х в профиле партии «Гражданская платформа».

По его словам, Польша может дать свою территорию, радары и другие элементы, а от Запада требуется «то, что они делают лучше всего». В сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге Польша была бы в безопасности, добавил он.

Калининградскую область Сикорский назвал «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
Глава Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что власти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие США.

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#польша
#россия
#ядерное оружие
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