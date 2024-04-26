Глава Минобороны Ирана раскрыл причину терактов в России

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В результате поддержки США террористических группировок были допущены теракты в России и Иране, рассказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Астане, сообщает Tasnim.
«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», – заявил Аштияни.
Ранее глава Минобороны Ирана заявил, что отношения между Москвой и Тегераном вышли на новый уровень. В январе было объявлено, что две страны готовятся к подписанию крупного межгосударственного соглашения.
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