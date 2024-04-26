Киевские больницы эвакуировали после якобы анонса удара

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В Киеве эвакуировали две больницы вопреки опровержению анонса якобы удара по ним.
Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Сообщения об эвакуации медучреждений в киевском районе Оболонь появились после видео, где утверждается, что по ним нанесут удар.
Эвакуировали два медицинских стационара, включая детскую больницу. Власти продолжили спецмероприятия, несмотря на опровержение кадров. Сообщается, что меры направлены на обеспечение безопасности пациентов и персонала.
Ранее Киевская государственная городская администрации обвинила СБУ в создании угрозы критической инфраструктуре. Постоянные обыски могут создать угрозу срыва выработки электроэнергии и тепла, заявили в мэрии.
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Эвакуировали два медицинских стационара, включая детскую больницу. Власти продолжили спецмероприятия, несмотря на опровержение кадров. Сообщается, что меры направлены на обеспечение безопасности пациентов и персонала.
Ранее Киевская государственная городская администрации обвинила СБУ в создании угрозы критической инфраструктуре. Постоянные обыски могут создать угрозу срыва выработки электроэнергии и тепла, заявили в мэрии.
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Алёна Самарева