На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника

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Сотрудники военкомата в Львовской области угрожали женщинам, защищавшим призывника. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на видео инцидента, опубликованное в соцсетях.
Отмечается, что сотрудники военного учреждения в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с женщинами, одетыми в гражданскую одежду. Женщины пытались защитить задержанного мобилизованного. Один из сотрудников угрожал женщинам побоями, после чего его коллеги увели его оттуда.
Позднее издание сообщило, что военкомат осудил действия своих сотрудников и женщин, но заявил, что задержанный мужчина был арестован законно, так как был признан годным к воинской службе.
Телеканал «Общественное» со ссылкой на организацию «Спасение животных Харьков» отметил, что пьяные сотрудники военкомата на видео задержали члена организации, который транспортировал животных из зоны боевых действий на востоке страны.
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Позднее издание сообщило, что военкомат осудил действия своих сотрудников и женщин, но заявил, что задержанный мужчина был арестован законно, так как был признан годным к воинской службе.
Телеканал «Общественное» со ссылкой на организацию «Спасение животных Харьков» отметил, что пьяные сотрудники военкомата на видео задержали члена организации, который транспортировал животных из зоны боевых действий на востоке страны.
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Артем Кузьмин