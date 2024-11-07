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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Мы не должны сбивать ракеты над Украиной

Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Польские военные не должны сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее американские политики обращались к президенту Джозефу Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить сферу деятельности своей противовоздушной обороны на украинское небо, чтобы перехватывать российские ракеты над территорией соседне страны.

В эфире радиостанции RadioZet главе польского оборонного ведомства был задан прямой вопрос: должны ли силы ПВО Польши сбивать российские ракеты над Украиной?



«Нет», — лаконично и категорично ответил Косиняк-Камыш.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отмечал, что Украине следует самой отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

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#сша
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#польша
Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс
07 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Alejo Vazquez

Американский политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, который разоблачил беседу политика Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году, прошел в Конгресс. Об этом пишет Associated Press (AP).
«При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным (...) Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с 800 долларов в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США», — сказано в заявлении Виндмана.
Виндман и его брат рассекретили разговор Трампа и Зеленского в 2019 году. Стало известно, Трамп при разговоре сказал, что «было бы здорово», если бы глава киевского режима изучил дело о коррупционной деятельности в украинской республике, фигурантом которого был сын Джо Байдена Хантер. Сам Байден был тогда кандидатом в президенты США.

Виндман дал тогда показания против Трампа по делу об импичменте.

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#мир
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#конгресс сша
#выборы
#новости
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Стало известно, что может сокрушить НАТО, и как с этим связан Трамп
Экс-адмирал Ставридис: требование Трампа к альянсу может привести к краху НАТО
07 ноября 2024, 12:09

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Требование республиканца Дональда Трампа к странам Североатлантического альянса об увеличении расходов на оборону может привести к краху НАТО или вызвать сопротивление Европы, что вынудит США покинуть блок. Об этом в своем материале для издания Bloomberg заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — сказано в статье.
Дональд Трамп победил на американских выборах 5 ноября. Республиканец вступит в должность после инаугурации 20 января 2025 года.

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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Мы не должны сбивать ракеты над Украиной

Вице-канцлер ФРГ Хабек связал распад правящей коалиции с помощью для Украины

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
#мир
#дональд трамп
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Вице-канцлер ФРГ Хабек связал распад правящей коалиции с помощью для Украины
07 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/photosvit

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что распад коалиционного правительства в стране связан с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) оказывать больше помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.
«Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку», — сказал Хабек.

Он также заявил о распаде «светофора» - коалиции по цветам партий и отметил, что Германия должна играть свою роль в достижении мира и свободы в Европе.

Правильным ответом, по его словам, было бы «больше» помощи Украине, но СвДП не была готова пойти по этому пути.

Ранее Хабек заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.

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#светофор
#министр
#германия
#фрг
#макрон
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В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
07 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин неформально «через знакомых» поздравил с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа.
«Недостоверная [информация]», — прокомментировал Песков.
Выборы в США состоялись в минувший вторник, 5 ноября. На пост хозяина Белого дома избрали Дональда Трампа. Его оппонентом была демократка Камала Харрис.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года после процедуры инаугурации.

Одним из его предвыборных обещаний было завершить конфликт на Украине. Республиканец не раз заявлял, что сможет сделать это.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах.

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#россия
#сша
#выборы
#дональд трамп
#владимир путин
#дмитрий песков
#новости
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Экс-глава Коми Уйба стал замначальника управления в министерстве обороны
07 ноября 2024, 10:34

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе экс-руководителя региона.
Вместо Уйбы руководить Коми будет Ростислав Гольдштейн, чьё место в Еврейской автономной области в свою очередь заняла бывшая глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, напоминает ТАСС. Эксперты отмечают, что у новых глав прочные связи со своими регионами. Кроме того, они способны наладить эффективное взаимодействие с федеральным центром.

Что касается Владимира Уйбы, то он ещё сообщая о своей отставке рассказал, что президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Как выяснилось, это оказалась руководящая должность в министерстве обороны.

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#владимир путин
#президент
#эксперты
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Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
ABC News: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
07 ноября 2024, 09:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие в встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники.
«Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил намерение назначить своих ближайших соратников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на «влиятельные посты» в своей будущей администрации, если он будет переизбран.

Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления
Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления

Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

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В Госдуме разрабатывают законопроект против иноагентов и негативно настроенных релокантов
Володин: В ГД разрабатывают законопроект против иноагентов и релокантов
07 ноября 2024, 08:40

Депутат Госдумы Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ожидается, что обсуждение документа начнется уже на следующей неделе. По его словам, ранее проведенный опрос показал, что 93% участников поддерживают введение законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам.

Он отметил, что новый законопроект предполагает создание особого порядка для выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности.

В перечень объектов, на которые будет распространяться новый порядок, входят:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • исполнения и фонограммы;
  • сообщения в радио- или телеэфирах;
  • изобретения и товарные знаки.

По новому закону любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным. Володин добавил, что получение денежных средств другими способами будет запрещено.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны», — отметил депутат.

Кроме того, рассматриваются меры против лиц, не относящихся к иноагентам, но уехавших за границу и высказывающихся негативно о России. Законопроект может предусматривать ограничения на обогащение таких лиц за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи этого имущества.

Ранее стало известно, что ГД в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки, баллончики для их заправки и иные потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#иноагенты
#вячеслав володин
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В России допустили радикальный ход Байдена
Яковенко: теперь Байден может пойти на резкое обострение с РФ
07 ноября 2024, 06:19

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент США Джо Байден до окончания срока полномойи может решиться на резкие действия, в том числе по отношению к Российскйо Федерации. Такое заявление дселал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко в разговоре с РИА Новости.
Собеседник издания напомнил, что в 2016 году, находясь в положении «хромой утки», Барак Обама пошёл на резкое обострение с Россией и выдворил 35 российских дипломатов.

«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — заявил Яковенко.
Он добавил, что Дональд Трамп может начать обсжудать вопросы внешней политики до инаугурации, при этом российской стороне нужны не обещания, а твердые юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Запада.

Эксперт отметил, что РФ не нужно перемирие на Украине, а нужен полноценный мир с международно признанными границами и комплексной санацией Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации.

Ранее американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#россия
#эксперт
#президент
#дональд трамп
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#заявление
#мир
#новости
#байден
#рф
#джо байден
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Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах
Байден: Харрис проиграла, но она вступила в гонку в чрезвычайных обстоятельствах
07 ноября 2024, 04:45

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая выборы Дональду Трампу, вступила в президентскую гонку в чрезвычайных обстоятельствах как кандидат от Демократической партии. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден в своем первом обращении после выборов.
Он отметил, что Харрис возглавила историческую кампанию, показав, чего можно достичь, и заверил, что она продолжит с решимостью и радостью политическую борьбу.

После поражения Харрис выступила перед сторонниками, признав победу Трампа и подтвердив намерение продолжать политическую деятельность ради «будущего и идеалов» США.

Выборы прошли 5 ноября, на которых Трамп, представляющий Республиканскую партию, получил 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его избранным президентом.

Сам Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал свою победу на выборах триумфом.

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#выборы
#сша
#президент
#джо камала харрис
#дональд трамп
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