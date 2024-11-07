Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Мы не должны сбивать ракеты над Украиной

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Польские военные не должны сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее американские политики обращались к президенту Джозефу Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить сферу деятельности своей противовоздушной обороны на украинское небо, чтобы перехватывать российские ракеты над территорией соседне страны.
В эфире радиостанции RadioZet главе польского оборонного ведомства был задан прямой вопрос: должны ли силы ПВО Польши сбивать российские ракеты над Украиной?
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отмечал, что Украине следует самой отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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В эфире радиостанции RadioZet главе польского оборонного ведомства был задан прямой вопрос: должны ли силы ПВО Польши сбивать российские ракеты над Украиной?
«Нет», — лаконично и категорично ответил Косиняк-Камыш.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отмечал, что Украине следует самой отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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Александр Бойцов