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В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной

Сикорский: Польша и НАТО еще не решили сбивать российские ракеты над Украиной
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники по НАТО пока не решили перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, соответствующее решение стороны еще не приняли.


«Такое решение еще не было принято», — подчеркнул он.
Ранее американская газета Politico писала, что США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Незадолго до этого Владимир Зеленский пожаловался, что США принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать то же самое по просьбе Киева.

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Медведев: победа «Грузинской мечты» — выбор народа и его нежелание воевать
02 ноября 2024, 03:59

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Победа партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии не является «спецоперацией Кремля», а выбором народа и его нежеланием воевать. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, грузинский народ прагматичен и не хочет повторения событий 2008 года.
«Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии <…> То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года», — пояснил он.
В том же интервью Медведев отмечал, что в Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. По его мнению, страна стала понимать, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, подчеркнул политик.

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#медведев
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В США объяснили, почему Зеленский не получит ракеты Tomahawk
Аналитик Шрайвер: запрашиваемые Зеленским Tomahawk сняли с производства в США
02 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/e-crow

Запрашиваемые в секретном положении плана Владимира Зеленского дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х. По его словам, у Пентагона нет такого количества этих ракет даже для одной полноценной поставки.
«Система Tomahawk фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM», — написал он.
Эксперт отметил, что также стоит учитывать то, что для хоть какого-то результата эти ракеты нужно запускать сотнями, а такое их число Минобороны США точно не сможет поставить.

По мнению Шрайвера, при этом «Томагавки» — устаревшие и медленные ракеты, которые помимо прочего требуют специальных установок Aegis-Ashore, которые имееются лишь у Польши и Румынии.
«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО. Передовые силы российского ответного удара наверняка нанесут удар до того, как «Томагавки» пересекут российскую территорию», — заключил эксперт.
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#сша
#эксперт
#минобороны
#вооружения
#ракеты
#удар
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В США озвучили требования Трампа к России
Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск на Украине до инаугурации
02 ноября 2024, 00:48

Дональд Трамп (фото: сайт Кремля)

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если ему удастся победить на выборах, может потребовать от России отвести войска на Украине еще до момента своей официальной инаугурации. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, Трамп может сразу же позвонить президенту России Владимиру Путину, как только узнает о своей победе.
Волкер предположил, что новый президент США может «потребовать отвода войск» к началу 2025 года.
«Например, до 20 января», — пояснил он, назвав традиционную для Штатов дату инаугурации.
Политик также подчеркнул, что это лишь предположение, и Трамп может решиться на подобный шаг не сразу после победы на выборах, а позже.
«Сделает ли он это, мы не знаем», — заключил Волкер.
Напомним, когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — можно узнать в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#победа
#президент
#пост
#трамп
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Политолог Светов назвал пустыми угрозы Трампа рассорить Россию и Китай
01 ноября 2024, 21:25

Фото: iStock/Albert_Karimov

Политолог Юрий Светов заявил, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, чтобы развести Россию и Китай, являются пустыми и направлены лишь на привлечение внимания избирателей.
Он добавил, что Россия не станет портить отношения с Китаем лишь по указке президента США.

«Претенденты на пост президента США исторически много чего обещают, но мало что выполняют. Сейчас Трампу важно привлечь внимание публики. США высказывают свои мечты, что они разъединят РФ и КНР. Мы с Китаем не союзники, не участники каких-то договоров против кого-то, но мы стоим спина к спине. Поэтому эти слова Трампа — пустые и звучат они смешно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».

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#сша
#россия
#отношения
#политолог
#рф
#китай
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США и Южная Корея разработали план ответа на сотрудничество России и КНДР
США и Южная Корея отказались обнародовать план ответа на сотрудничество РФ и КНДР
01 ноября 2024, 21:24

Фото: iStock/ByoungJoo

Представители США и Южной Кореи разработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей, однако публично обнародовать его не станут. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух стран.
В документе указывается, что Вашингтон и Сеул определили меры по реагированию на вызовы, которые связаны с наращиванием сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сфере безопасности, а также решили внимательно следить за оказываемой Россией помощью КНДР.

Также стороны заявили, что «будут выставлять напоказ» все зафиксированные факты взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.

При этом в документе не сказано, как на практике будет реализовываться американо-южнокорейский план действий против России и Северной Кореи.

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#сша
#южная корея
#россия
#кндр
#сотрудничество
#политика
#план
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Венгрия и Словакия предложили способ поставки газа через Украину
Bloomberg: Европа ведёт переговоры о поставках газа из Азербайджана на Украину
01 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/MikeMareen

Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контрактов о поставках природного газа из Азербайджана через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В рамках соглашения предусматриваются своп-операции между Россией и Азербайджаном. Это означает, что по трубопроводу пойдёт российских газ, купленный Баку, а «Газпром», в свою очередь, получил права на топливо, добытое в Азербайджане.

Такой шаг позволит компенсировать окончание контракта о транзите газа между Россией и Украиной в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar начнёт поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию в Судже, на границе РФ и Украины, а дальше подключатся венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые будут отвечать за его доставку в Европу.

Если удастся реализовать такую сделку, а для этого в том числе необходимо одобрение Украины, Киев продолжит получать плату за транзит газа, только не от России, а от европейских компаний.

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#венгрия
#словакия
#газ
#поставки
#украина
#азербайджан
#россия
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«Период высокой напряжённости»: в США испугались пуска российских баллистических ракет
MWM: тренировка ядерных сил РФ прошла на фоне высокой напряжённости
01 ноября 2024, 20:44

Фото: iStock/MikeMareen

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России состоялась на фоне серьёзной напряжённости в отношениях с западными странами. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.
Издание пишет, что опубликованные Минобороны России кадры подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по целям потенциальных противников.

Отмечается, что учения проходили на фоне напряжённых отношений России с Западом, в том время как последний рассматривал возможность нанесения вместе с Украиной ударов по целям вглуби международно признанной российской территорией, используя для этого Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Авторы материала указали на то, что возможность более масштабного и значительного участия стран НАТО в конфликте на Украине весомо повышает вероятность их вступления в прямой конфликт с Россией.

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#россия
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#ракета
#ядерное оружие
#учения
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МИД Венгрии раскрыл опасность вступления Украины в НАТО
МИД Венгрии: вступление Украины в НАТО повлечёт начало Третьей мировой войны
01 ноября 2024, 20:39

Фото: iStock/joruba

Венгрия проводит с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, однако там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку это привело бы к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи, слова которого приводит агентство MTI.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовятся к подписанию двустороннего документа, в котором киевская сторона намерена зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО.

В свою очередь Пацолаи заявил, что сейчас ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной. Их важной часть является восстановление прав венгерской национальной общины. При этом в ходе переговоров Будапешт дал понять Киеву, что намерение Украины о вступлении в НАТО не станет частью этого соглашения.

Он добавил, что Венгрия уже неоднократно высказывала своё мнение по этому вопросу, и позиция не изменилась: вступление Украины в НАТО грозит началом Третьей мировой войны.

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#мид
#соглашение
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Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов
01 ноября 2024, 20:26

Фото: iStock/Austin Nooe

Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.
По подсчётам Пентагона, этот транш станет 69-м с августа 2021 года. В рамках очередного пакета помощи Киев получит дополнительные возможности, чтобы удовлетворить наиболее острые нужды в области обороны и безопасности.

Отмечается, что в него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HIMARS и передвижных ЗРК NASAMS производства Норвегии, Stinger, боеприпасы для противодействия беспилотникам, артиллерийские снаряды и иное вооружение.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США намерены продолжить сотрудничество с порядка 50 союзниками и партнёрами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции.

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#вооружение
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