В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной

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Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники по НАТО пока не решили перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, соответствующее решение стороны еще не приняли.
«Такое решение еще не было принято», — подчеркнул он.Ранее американская газета Politico писала, что США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Незадолго до этого Владимир Зеленский пожаловался, что США принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать то же самое по просьбе Киева.
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