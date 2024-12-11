Глава Минобороны Польши предложил переименовать шведские гранатомёты

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием гранатомётов шведского производства, которое закупает страна. Он также предложил рассмотреть возможность их переименования.
В марте нынешнего года Агентство по вооружениям Польши договорилось со шведским концерном Saab о закупке нескольких тысяч противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 и боеприпасов к ним. Стоимость контракта около полутора миллиардов долларов.
Косиняк-Камыш также предложил переименовать эти гранатомёты в честь какого-либо другого короля из династии Ваза, «более близкого Польше».
Справка: король Швеции Карл Густав X в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой его войска неоднократно брали штурмом Варшаву. Конфликт продолжался пять лет и привёл к значительному ослаблению Речи Посполитой.
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«Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал глава польского министерства обороны в эфире радиостанции TokFM.
Косиняк-Камыш также предложил переименовать эти гранатомёты в честь какого-либо другого короля из династии Ваза, «более близкого Польше».
Справка: король Швеции Карл Густав X в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой его войска неоднократно брали штурмом Варшаву. Конфликт продолжался пять лет и привёл к значительному ослаблению Речи Посполитой.
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Александр Бойцов