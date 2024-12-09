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Польское издание Do Rzeczy выразило обеспокоенность по поводу возможного участия страны в европейской миротворческой миссии на Украине. В публикации отмечается, что отправка польских солдат может стать серьезным вызовом, поскольку для сдерживания России потребуется значительное количество военнослужащих.
Издание предполагает, что Польша будет вынуждена предоставить «один из самых крупных контингентов», что создаст значительную нагрузку на военные ресурсы. При этом отказ от участия в миссии может ослабить позиции страны на международной арене.
Кроме того, размещение польских войск в более безопасных районах, например, под Львовом, маловероятно.
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Кроме того, размещение польских войск в более безопасных районах, например, под Львовом, маловероятно.
«Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — отмечает Do Rzeczy.Ранее сообщалось, что в Польше стало известно о планах Запада на Украину.
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Мария Моисеева