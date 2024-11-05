Белоусов поздравил разведчиков с профессиональным праздником

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны РФ)
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Соответсвующий приказ опубликован ведомством, передает ТАСС.
«В экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства», — подчеркнул глава МО.Министр уточнил, что сегодня в ходе СВО военные разведчики показывают мужество, героизм и высокий профессионализм, образцово исполняют свой воинский долг. До этого Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.
Ранее Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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