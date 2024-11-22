ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года, заявил Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Российские войска перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на командном пункте. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Белоусов провёл совещание на пункте управления, в ходе которого заслушал доклады командиров.
Министр подчеркнул, что военные провели работу, в результате которой удалось «перемолоть» лучшие части украинской армии. В настоящее время ускорилось продвижение. Тем самым ВС РФ, по сути, сорвали всю кампанию 2025 года.
Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин доложил главе Минобороны о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения различных видов вооружения.
В ходе посещения одного из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки, а также вручил военным государственные награды.
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Министр подчеркнул, что военные провели работу, в результате которой удалось «перемолоть» лучшие части украинской армии. В настоящее время ускорилось продвижение. Тем самым ВС РФ, по сути, сорвали всю кампанию 2025 года.
Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин доложил главе Минобороны о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения различных видов вооружения.
В ходе посещения одного из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки, а также вручил военным государственные награды.
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Анастасия Чинкова