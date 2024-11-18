Ким Чен Ын призвал военных активно готовиться к войне

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Угрожающий характер военной конфронтации США, Южной Кореи и других враждебных сил против КНДР привел к наихудшему в истории напряженности на Корейском полуострове, заявил глава КНДР Ким Чен Ын и призвал ВС республики готовиться к войне. Его слова передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын 15 ноября выступил перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.
По словам главы КНДР, Запад и США используют украинскую армию как передовой ударный отряд в войне против РФ, которую ведут, чтобы накопить боевой опыт и расширить сферы военного вмешательства.
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«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов и деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне», — говорится в сообщении.
По словам главы КНДР, Запад и США используют украинскую армию как передовой ударный отряд в войне против РФ, которую ведут, чтобы накопить боевой опыт и расширить сферы военного вмешательства.
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Элина Позднякова