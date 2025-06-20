Глава Минвостокразвития России назвал сроки строительства моста в КНДР

Чекунков: Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года
Фото: iStock/Apriori1

Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР ведется активно и будет завершено в течение двух лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.



Этот проект реализуется на основании соглашения, подписанного во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

Чекунков подчеркнул, что сроки работы не сдвигаются.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — заверил он.
Общая протяженность мостового перехода, включая подъездные пути, составит 4,7 километра. Длина непосредственно мостового сооружения — один километр, при этом российская часть — 424 метра, а северокорейская — 581 метр. Ширина моста позволит организовать две полосы движения (7 метров). Рядом с мостом будет обустроен автомобильный пункт пропуска.

Церемония начала строительства состоялась в конце апреля с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в формате видеоконференции.

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Мария Моисеева

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