Глава Минвостокразвития России назвал сроки строительства моста в КНДР

20 июня 2025, 04:34

Чекунков: Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года

Фото: iStock/Apriori1

Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР ведется активно и будет завершено в течение двух лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.





Этот проект реализуется на основании соглашения, подписанного во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.



Чекунков подчеркнул, что сроки работы не сдвигаются.





«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — заверил он.