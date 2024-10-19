США готовы пригласить Украину в НАТО

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Президент США Джо Байден готов пригласить Украину в НАТО, если на выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde. Отмечается, что Байден может объявить об официальном приглашении Киева в альянс до инаугурации нового президента в январе 2025 года.
По информации источника, во время встречи в Берлине 12 октября лидеры США, Великобритании, Франции и Германии не смогли достигнуть консенсуса по приглашению Украины в НАТО, которое Киев называет своей наилучшей гарантией безопасности. Вашингтон не имеет ничего против подобной идеи, в то время как Берлин выступает категорически против.
Источник уточняет, что при победе Дональда Трампа все будет наоборот, «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».
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