Глава МО ФРГ Писториус: поставка Украине Patriot займет месяцы

15 июля 2025, 00:40

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после заключения соглашения с США поставка на Украину систем Patriot займет месяцы. Об этом он сказал журналистам после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.





Как пояснил Писториус, Киеву очень нужны ракеты Patriot, но для начала необходимо заключить соответствующее соглашение об их поставке. На это тоже потребуется время, а уже сама отправка вооружения займет несколько месяцев. При этом президент США Дональд Трамп дал 50 дней РФ на то, чтобы страна заключила соглашение об урегулировании конфликта на Украине.





«Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — сказал Писториус.