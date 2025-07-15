Постпред США при НАТО Уитакер: Путин должен отреагировать на заявления Трампа

15 июля 2025, 00:22

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обязательно должен отреагировать на заявления своего американского коллеги Дональда Трампа о военной поддержке Украине и о введении торговых пошлин против РФ и ее партнеров. Об этом сказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.





При этом дипломат отметил, что решение Трампа предоставить оружие Украине за счет Европы станет отличным шагом к прекращению конфликта.





«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — сказал Уитакер телеканалу Fox News.