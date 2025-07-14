Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ввести вторичные пошлины против РФ, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС.
По словам американского лидера, он крайне недоволен действиями Москвы. Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет сделки по конфликту на Украине.
Глава США также обвинил РФ в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса. Все расходы по поставкам оружия на Украину теперь лягут на Европу, добавил Трамп.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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