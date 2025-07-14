Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине

14 июля 2025, 19:29

Трамп введет пошлины против РФ, если конфликт на Украине не решится за 50 дней

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ввести вторичные пошлины против РФ, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС.