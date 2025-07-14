Конгрессвумен Грин: я не стала бы голосовать за выделение и одного цента Украине

14 июля 2025, 23:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не предоставила бы и одного цента Украине. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.





Свое заявление конгрессвумен сделала на фоне новостей о том, что США по указу президента Дональда Трампа предоставят Украине очередной пакет вооружений. Это будет сделано с помощью партнеров киевского режима.





«Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру», — написала Грин.