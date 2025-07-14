Конгрессвумен Грин: я не стала бы голосовать за выделение и одного цента Украине
Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что не предоставила бы и одного цента Украине. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.
Свое заявление конгрессвумен сделала на фоне новостей о том, что США по указу президента Дональда Трампа предоставят Украине очередной пакет вооружений. Это будет сделано с помощью партнеров киевского режима.
«Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру», — написала Грин.
Согласно обнародованному плану, американская сторона выделит киевскому режиму пакет вооружений, который сначала будет передан партнерам Украины. Следом они уже отправят оружие Киеву.
Грин отметила, что всегда была против любого участия США в конфликте, включая сделки при посредничестве НАТО. Конгрессвуман напомнила, что альянс преимущественно финансируется американскими налогоплательщиками.