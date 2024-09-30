Глава МО Израиля Галант анонсировал следующую фазу операции против «Хезболлы»

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал скорое начало следующей фазы военной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. По его словам, новый этап операции существенно повлияет на возможность эвакуированных жителей северного Израиля вернуться в свои дома.
«На встрече с главами советов на линии противостояния я подчеркнул — следующая фаза войны против «Хезболлы» начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны — возвращении жителей севера в свои дома», — написал он.За несколько часов до публикации Галант встречался с военными на границе с Ливаном, где сообщил им, Израиль будет использовать все — «с неба, моря и земли», чтобы жители северных населенных пунктов смогли вернуться домой, а сухопутные войска «являются частью этих усилий».
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