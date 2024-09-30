ЦАХАЛ нанесла удар по школе в секторе Газа

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Израильские ВВС атаковали школу в секторе Газа, где, как предполагается, укрылись члены палестинского движения ХАМАС. Об инциденте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на канале Telegram.
Отмечается, что речь идет о школе «Абу Джафар Аль Мансур». Согласно заявлению израильских военных, в ней находился «центр командования и управления», принадлежащий ХАМАС.
Армия обороны Израиля заявила, что «перед атакой был принят ряд мер, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные, чтобы снизить риск нанесения вреда гражданскому населению».
Израиль также обвинил ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.
Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что ликвидация Израилем лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля.
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Армия обороны Израиля заявила, что «перед атакой был принят ряд мер, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные, чтобы снизить риск нанесения вреда гражданскому населению».
Израиль также обвинил ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.
Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что ликвидация Израилем лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля.
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Александр Климов