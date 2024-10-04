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Косиняк-Камыш пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС

04 октября 2024, 12:54
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даст согласие на вступление Украины в ЕС, пока Киев не решит вопрос Волынской резни.Его слова приводит Wirtualna Polska.
«Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое. Украина не вступит в Европейский союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни», – заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо выполнить некоторые условия, в том числе с точки зрения подхода к правде и истории.



По словам главы польского Минобороны, Польская крестьянская партия, которую он представляет, не даст согласия на вступление Украины в ЕС, даже если все остальные члены будут согласны.

Напомним, тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной разногласий между Польшей и Украиной. Польша требует от Киева признать ответственность за эти события и эксгумации тел.

Ранее Косиняк-Камыш заявил о готовности страны поддерживать Украину, но пока актуальный для поляков вопрос не будет решен, между странами будут отсутствовать открытые торговые границы на текущем уровне.

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Евросоюз приостановил встречи с руководством Грузии
04 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/lovelypeace

Евросоюз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский в беседе с журналистами.
В июне этого года состоялась дискуссия со странами-членами ЕС о дальнейшем подходе к руководству Грузии, которое отличается недружественным отношением, а также как преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив, пропаганду и конспиративные теории.

В итоге власти стран Евросоюза приняли решение приостановить встречи с действующим руководством Грузии.

Напомним, что отношения Евросоюза и США с Грузией ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года.

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#грузия
#евросоюз
#политика
#сша
#отношения
#встреча
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ВВС Израиля ударили по бункеру с возможным преемником Насруллы
Ynet: ЦАХАЛ сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы» в Ливане
04 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/e-crow

Военная авиация Израиля нанесла удар бомбами по объекту в пригороде ливанского Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Об этом сообщает портал Ynet.
Отмечается, что в ночь на пятницу самолёты ВВС Израиля сбросили несколько бомб общим весом 73 тонны на бункер, который был определён как главный штаб разведки «Хезболлы». Предполагается, что Хашем Сафи ад-Дин, который должен был стать преемником Насруллы, мог находиться в этот момент там вместе с другими высокопоставленными членами движения.

В настоящее время неизвестны результаты совершённой атаки.

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#бомба
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Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов
04 октября 2024, 12:02

Фото: сайт Кремля

В России близка к завершению проработка вопроса исключения движения «Талибан» из перечня террористических организаций. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он отметил, что талибы* демонстрируют готовность к борьбе с террористической организацией «Вилаят Хорасан»*, которая является наиболее опасным филиалом ИГИЛ* и базируется на территории Афганистана.

Бортников подчеркнул, что этой группировке по-прежнему оказывает поддержку Запад, которому выгодно использовать возможности «Вилаят Хорасан»* для диверсий, терактов и других подрывных акций на российской территории. Борьба «Талибана»* с наиболее опасным крылом ИГИЛ* позволяет не относить это движение к террористическим, заключил глава СОРБ.

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* Организация (движение) признано террористическим и запрещено в РФ
#движение
#борьба
#запад
#фсб
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После ударов Израиля перекрыто движение по международной трассе Дамаск - Бейрут
04 октября 2024, 11:37

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана. В результате ракетных ударов прекращено движение транспорта по международной трассе Дамаск - Бейрут.
Как сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности, израильские самолёты нанесли три ракетных удара по главной трассе в районе пограничного КПП. В результате этого нападения автомобильное движение по шоссе прекращено в обе стороны. По словам источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела эту атаку не для того, чтобы ликвидировать кого-то конкретно. Их целью была как раз блокировка движения по международной автомобильной трассе.

Известно, что попадания израильских ракет пришлись в район дорожного полотна приблизительно в ста метрах от казарм и административных зданий ливанского КПП. О пострадавших ничего не сообщается.

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#движение
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#израиль
#авиация
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Бортников: Вербовщики искали исполнителей теракта в «Крокусе» среди таджиков
04 октября 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Вербовщики исполнителей террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вели целенаправленную работу среди представителей таджикской диаспоры. Это были представители запрещённой в России террористической организации «Вилаят Хорасан»*.
Об этом сообщил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он уточнил, что «Вилаят Хорасан»* является филиалом «Исламского государства»*.

Вербовщики из числа участников этого террористического сообщества, территориально находясь в Афганистане, подыскивали исполнителей для теракта через интернет. Также установлена причастность к организации нападения на «Крокус Сити Холл» подконтрольных Западу украинских спецслужб.

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#интернет
#фсб
#теракт
#крокус сити холл
#ислам
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США и Британия хотят расширить зону боёв на Белоруссию и Молдавию, сообщил Бортников
Бортников: англосаксы намерены расширить зону боёв на Белоруссию и Молдавию
04 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания намерены расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане.
Отмечается, что англосаксы не дают нейтральным странам проводить суверенную политику, а над зависимыми государствами устанавливают тотальный контроль, воспринимая их народы как инструмент реализации собственных геополитических интересов.

По словам Бортникова, данные действия Вашингтона и Лондона в конечном счёте выражаются непосредственно на постсоветском пространстве.

В частности, они намерено ведут к эскалации конфликта на Украине, хотят расширить зону боевых действий на Молдавию и Белоруссию, затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, провоцируют террористическую экспансию в Центральную Азию с направления Афганистана.

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#сша
#великобритания
#конфликт
#белоруссия
#молдавия
#контроль
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США высказались об участии в ответных ударах Израиля по Ирану
FT: США не собираются участвовать в ударах Израиля по целям в Иране
04 октября 2024, 10:35

Фото: iStock/allanswart

США, как ожидается, не собираются принимать участие в ответных ударах Израиля по целям на территории Ирана. Об этом сообщает издание Financial Times.
В настоящее время чиновники Вашингтона и Тель-Авива обсуждают возможность нанесения ответных ударов израильской армии по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом США не намерены участвовать в этом.

Ранее газета писала, что Израиль не рассматривает возможности удара по ядерным объектам на территории Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддерживать такую атаку. При этом, несмотря на это, журнал New Yorker утверждал, что израильские войска всё же могут предпринять такую попытку.

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#сша
#израиль
#иран
#ракетный удар
#конфликт
#атака
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В МИД РФ оценили вероятность прямого вооружённого конфликта с США
Рябков: Вероятность прямого военного конфликта с США зависит от шагов Вашингтона
04 октября 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Вероятность прямого военного столкновения России и США напрямую зависит от последующих шагов Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В разговоре с РИА Новости дипломат подчеркнул, что Россия безусловно готова со всех точек зрения к долгому противостоянию с США, причём рассматриваются различные сценарии этого противостояния. Вопрос же о том, идёт ли речь только о геополитическом противостоянии или о вооружённом, зависит от дальнейших действий администрации Белого дома, сказал замглавы российского МИД.

По словам Рябкова, Москва предостерегает американцев от дальнейшей эскалации. Очевидно, что геополитические игры Вашингтона спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в Европе. Но заниматься ими до бесконечности США не смогут. Постоянные попытки испытывать Россию на прочность приведут к жёстким контрмерам, гораздо более жёстким, чем сейчас, заключил российский дипломат.

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#кризис
#дома
#дипломат
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В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров
Депутат Госдумы Ивлев призвал Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
04 октября 2024, 10:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал новоизбранного генсека НАТО Марка Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Рютте в ходе необъявленного визита на Украину заявил, что наступит день, когда эта страна станет полноправным членом НАТО, а у России нет права вето по данному вопросу. При этом Рютте не назвал конкретных сроков возможного приглашения Киева в НАТО, которое, к слову, требует единогласного решения всех членов объединения.

Ивлев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические. Их в разные время пытались игнорировать Карл XII, Наполеон и Гитлер, в результате чего глубоко просчитались. Встав на путь агрессоров, Рютте рискует «порвать штаны и опозориться».

Также депутат добавил, что своими высказываниями в адрес России Рютте лишь отрабатывает мандат, выданный Штатами на пост вождя в НАТО.

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#госдума
#россия
#нато
#история
#политика
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