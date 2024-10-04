Косиняк-Камыш пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даст согласие на вступление Украины в ЕС, пока Киев не решит вопрос Волынской резни.Его слова приводит Wirtualna Polska.
«Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое. Украина не вступит в Европейский союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни», – заявил Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо выполнить некоторые условия, в том числе с точки зрения подхода к правде и истории.
По словам главы польского Минобороны, Польская крестьянская партия, которую он представляет, не даст согласия на вступление Украины в ЕС, даже если все остальные члены будут согласны.
Напомним, тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной разногласий между Польшей и Украиной. Польша требует от Киева признать ответственность за эти события и эксгумации тел.
Ранее Косиняк-Камыш заявил о готовности страны поддерживать Украину, но пока актуальный для поляков вопрос не будет решен, между странами будут отсутствовать открытые торговые границы на текущем уровне.
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Элина Позднякова