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В Польше обвинили Украину, что она забыла об оказанной ранее военной помощи

Косиняк-Камыш: Украина уже забыла о военной помощи от Польши
02 октября 2024, 13:27
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украина забыла о военной помощи, которую предоставила Польша. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.
«Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки», - заявил Косиняк-Камыш.

Однако, по его словам, сейчас украинское руководство уже забыло об оказанной ранее помощи.



Такое заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной по вопросу эксгумации жертв Волынской резни. Ранее Косиняк-Камыш сделал заявление, что Украина не станет членом Евросоюза до разрешения этой проблемы.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, он заявлял, что Польша слишком раздувает вопрос Волынской резни и призвал больше это не обсуждать.

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В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «студенческая семья»
Кузнецова: в ГД внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»
02 октября 2024, 13:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья». Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы.
«Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья»!» - записала Кузнецова в своем Telegram-канале.

Предлагается приравнять к студенческой семье людей до 35 лет включительно, которые обучаются в ВУЗах или СУЗах, воспитывающих ребенка.
По словам депутата, данная инициатива будет развивать меры поддержки студенческих семей на региональном и федеральном уровнях.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в РФ.

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Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле
В Израиле объявили генсека ООН персоной нон-грата и запретили въезд
02 октября 2024, 13:21

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля.
Уточняется, что данное решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль. Согласно информации ведомства, генсек ООН «не осудил серьезную агрессию» государства должным образом.

Напомним, 23 сентября текущего года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#иран
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В Кремле отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: у ситуации на Ближнем Востоке тревожный сценарий
02 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/yulenochekk

Ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию», — прокомментировал представитель Кремля.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль, ЦАХАЛ рекомендовал жителям держаться ближе к бомбоубежищам. Позже представители Армии обороны Израиля отметили, что такой шаг иранской стороны будет «иметь последствия».

Исламская республика негативно отреагировала на ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы и отметила, что это может привести к «уничтожению» Израиля.

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#ливан
#война
#новости
#кремль
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Стало известно, включатся ли США в конфликт на Ближнем Востоке напрямую
Востоковед Станислав Тарасов: США воздержатся от эскалации на Ближнем Востоке
02 октября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

США не станут усиливать напряженность на Ближнем Востоке, пока не пройдут выборы. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
«Что-то мне подсказывает, что американцы до выборов будут задерживать эту ситуацию. Они воздержатся от эскалации. Тогда много будет решаться уже на ливанском фронте», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что, если ЦАХАЛ (армия Израиля) нанесет удар по иранской стороне, это вызовет цепную реакцию. При этом, подчеркнул Тарасов, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил в рамках брифинга, что исламская республика поплатится за удар по Израилю. К слову, о последствиях для Ирана заявляли и в ЦАХАЛе.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. Исламская республика до этого осудила ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#сша
#израиль
#ливан
#война
#новости
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Посол РФ Викторов призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке
02 октября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/macky_ch

Стороны конфликта на Ближнем Востоке должны немедленно прекратить огонь. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия. Разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и суверенитет соседних стран и заняться реальным поиском политического, дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации», — прокомментировал дипломат.

Накануне к прекращению огня на Ближнем Востоке призывал генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам официального представителя генсека международного сообщества Стефана Дюжаррика, ситуация в регионе очень беспокоит Гутерриша.

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#мир
#россия
#война
#израиль
#ливан
#новости
#посол
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Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
MWM: Удар Ирана нарушил планы Израиля по вторжению в Ливан
02 октября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Удар со стороны Ирана по Израилю ставит под сомнение дальнейшее вторжение ЦАХАЛа (армия Израиля) в Ливан, а то и вовсе может положить ему конец. Об этом сообщает Military Watch Magazine. Обозреватели упомянули серьезный нанесенный баллистическими ракетами ущерб израильтянам.
«Ущерб, нанесенный операцией, вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов. Многочисленные источники сообщили, что удары были нанесены по ключевым авиабазам, таким как авиабаза Хацерим, где базируются израильские F-15, и авиабаза Неватим, на которой базируются все израильские стелс-истребители F-35», — сказано в материале.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. ЦАХАЛ порекомендовал местным жителям находиться вблизи бомбоубежищ. Представитель израильской армии Даниэль Хагари отмечал, что такие шаги иранской стороны будут «иметь последствия». Уточнялось, что уничтожены свыше 20 истребителей F-35 ЦАХАЛ.

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#израиль
#ливан
#иран
#война
#новости
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Хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами
Хуситы нанесли удар крылатыми ракетами по военным объектам Израиля
02 октября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/e-crow

Удар крылатыми ракетами нанесли йеменские хуситы по военным объектам Израиля. Снаряды достигли своих целей, сказано в соответствующем заявлении хуситов.
«Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей», — говорится в сообщении.
Кроме того, хуситами подтверждена готовность принимать участие в любых совместных операциях против израильской стороны.

Как сообщалось ранее, Израиль может ударить по объектам Ирана в ближайшее время. В частности, речь шла о нефтяных и прочих стратегически важных для исламской республики точках.

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#война
#ракетный удар
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#йемен
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На Украине высказались о Волынской резне
Сибига: Украина готова говорить о Волынской резне с Польшей
02 октября 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Berezko

Украина готова поговорить с Польшей о Волынской резне, а также на другие темы. Такое заявление в рамках Варшавского форума по безопасности сделал глава украинского МИДа Андрей Сибига, сообщает «УНИАН».
Журналисты попросили Сибигу оценить желание польской стороны связать членство Киева в ЕС с вопросами истории. Тот считает, что у украинской республики хватает воли, чтобы обсудить и решить самые сложные вопросы с «друзьями поляками». Сибига резюмировал, что разговор на эту тему состоится.

Ранее сообщалось, что российский дипломат Мария Захарова жестко выразилась о польском министре иностранных дел Радославе Сикорском. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ упомянула Волынскую резню.

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#польша
#мид
#новости
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Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США
NYT: Иран подготовил сотни ракет в случае ответного удара от Израиля или США
02 октября 2024, 09:59

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Если Израиль или США ответят Ирану, тот может использовать сотни заранее подготовленных ракет, сообщает The New York Times, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (иранские ВС).
«Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ может ударить по объектам Ирана в ближайшее время. Иранская сторона негативно отреагировала на ликвидацию Израилем генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. В исламской республике заявили, что это может привести к «уничтожению» Израиля.

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#иран
#израиль
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#ракетный удар
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