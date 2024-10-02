В Польше обвинили Украину, что она забыла об оказанной ранее военной помощи

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Украина забыла о военной помощи, которую предоставила Польша. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.
«Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки», - заявил Косиняк-Камыш.
Однако, по его словам, сейчас украинское руководство уже забыло об оказанной ранее помощи.
Такое заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной по вопросу эксгумации жертв Волынской резни. Ранее Косиняк-Камыш сделал заявление, что Украина не станет членом Евросоюза до разрешения этой проблемы.
Ранее Владимир Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, он заявлял, что Польша слишком раздувает вопрос Волынской резни и призвал больше это не обсуждать.
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