В Польше отказались брать ответственность за удары Киева по РФ

Фото: istock/macky_ch
Разрешить Украине применять дальнобойные тактические ракеты для ударов по российской территории может только НАТО, а не отдельные страны, участвующие в военных поставках Киеву. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Президент Зеленский поднимает этот вопрос на каждой встрече, но решение должно исходить от всего НАТО, а не от одной страны», — подчеркнул министр.Ранее стало известно, что США уже ввезли на Украину сотни ракет ATACMS, большинство из которых уже использованы Киевом. Также сообщается, что Великобритания дала разрешение на использование ракет Storm Shadow по российским целям, но пока не планирует публично объявлять об этом.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России приведет к опасной эскалации, а политолог Сергей Караганов предложил ответить ударами по странам НАТО, которые поддерживают Украину.
Ранее сообщалось, что Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Ожидается, что официальное объявление об этом решении не последует в ближайшие дни.
Читайте также:
Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения
В России пригрозили НАТО ударами в ответ на атаку ВСУ
США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет
Елена Перлова