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Польша обещает препятствовать Украине по ее вступлению в Евросоюз, пока та не разберется с вопросами, связанными с Волынской резней в период 1943-1944 гг. Как пишет РИА Новости, киевский режим не согласен с требованиями польской стороны.
Так, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности страны поддерживать Украину, но пока актуальный для поляков вопрос не будет решен, между странами будут отсутствовать открытые торговые границы на текущем уровне.
Нардеп Верховной рады Николай Княжицкий ответил, что указанные исторические события не более чем выдумка. По словам народного депутата Владимира Вятроича, в Польше до сих пор остались те, кто пытается привязывать сегодняшние отношения между странами к оценкам ушедших в былое событий.
В ноябре 2023 года замглавы польского МИДа Павел Яблонский говорил, что украинская сторона не попадет в ЕС до эксгумации останков жертв резни в Волыни.
В 1943 году украинские националисты уничтожили польских граждан на территории Волыни. Среди жертв насчитывается примерно 100 тысяч мирных. Трагедия получила историческое название Волынская резня.
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Нардеп Верховной рады Николай Княжицкий ответил, что указанные исторические события не более чем выдумка. По словам народного депутата Владимира Вятроича, в Польше до сих пор остались те, кто пытается привязывать сегодняшние отношения между странами к оценкам ушедших в былое событий.
В ноябре 2023 года замглавы польского МИДа Павел Яблонский говорил, что украинская сторона не попадет в ЕС до эксгумации останков жертв резни в Волыни.
В 1943 году украинские националисты уничтожили польских граждан на территории Волыни. Среди жертв насчитывается примерно 100 тысяч мирных. Трагедия получила историческое название Волынская резня.
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Никита Кротов