В Польше наложили вето на один закон для украинцев
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предоставлял неработающим гражданам Украины социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание. Об этом говорится в брифинге главы государства.
После начала спецоперации в Польшу приехали несколько миллионов беженцев с Украины, и парламент ввёл для них ряд льгот, в том числе ежемесячное пособие «800+» — 800 злотых (более $200) на каждого ребёнка; действие закона продлевается каждые полгода.
Навроцкий заявил, что Польша остаётся открытой для помощи украинцам, но за 3,5 года ситуация изменилась и законодательство нужно корректировать. По его словам, все политические силы настаивают, что «800+» должно выплачиваться только тем, кто работает, а принятый на подпись ему закон этого требования не выполняет. То же, по мнению президента, касается и бесплатного медицинского обслуживания: люди, не платящие взносы в фонд здравоохранения, не должны иметь преимущества перед гражданами Польши, поэтому он не подписал документ.
Одновременно Навроцкий внёс собственный проект закона и призвал парламент доработать его: в предлагаемом варианте социальные выплаты и бесплатная медицина будут доступны лишь тем украинцам, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он напомнил, что эти изменения входили в его предвыборную программу.
