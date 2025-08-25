В Польше наложили вето на один закон для украинцев

25 августа 2025, 13:21

Навроцкий наложил вето на закон о льготах безработным гражданам Украины в Польше

Фото: istockphoto/Ivan Halkin

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предоставлял неработающим гражданам Украины социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание. Об этом говорится в брифинге главы государства.