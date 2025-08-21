МИД Польши выразил протест России из-за падения дрона на востоке страны
МИД Польши направило официальную ноту протеста посольству России в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на 20 августа в восточной части страны. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.
Около 02:00 по местному времени (03:00 мск) на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства произошёл взрыв. По данным полиции, взрывная волна выбила окна в соседних домах. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.
На месте происшествия были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки, которые, по предварительным данным, принадлежат беспилотному летательному аппарату.
Польские власти считают, что инцидент связан с российским беспилотником и требуют объяснений от Москвы. МИД страны подчеркнул, что такие действия нарушают суверенитет Польши и могут привести к эскалации напряжённости в регионе.
В свою очередь, российские официальные представители пока не прокомментировали ситуацию. Следственные органы Польши продолжают расследование инцидента.
