МИД Польши выразил протест России из-за падения дрона на востоке страны

21 августа 2025, 17:59

Фото: iStock/ffikretow

МИД Польши направило официальную ноту протеста посольству России в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на 20 августа в восточной части страны. Об этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства.